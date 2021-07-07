"Динамо" Тбилиси - "Нефтчи": новая встреча старых соперников

В последних пяти матчах "динамовцы" Тбилиси одержали три победы и потерпели два поражения, и занимают второе место в таблице чемпионата Грузии

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Матч между "Динамо" Тбилиси и бакинским "Нефтчи" состоится в Тбилиси в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/2022.

Встреча пройдет 7 июля на "Динамо Арене" и начнется в 20:00 по местному времени.

Между собой команды провели 58 матчей, из них в 27 победу одерживали тбилисцы, а в 14 играх - бакинцы, в остальных встречах команды играли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 83:54 в пользу динамовцев.

Обслуживать матч будет израильская бригада арбитров во главе с Давидом Фуксманом. Его помощниками на линиях будут Нати Дотан и Матитьяху Якобов.

В последних пяти матчах динамовцы Тбилиси одержали три победы и потерпели два поражения. После XXI тура в чемпионате Грузии "Динамо" набрало 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Азербайджана по футболу еще не стартовал. В рамках подготовки к игре против "Динамо" "Нефтчи" провел три тест-матча, в которых по разу выиграл, проиграл и сыграл вничью.

Ответная игра между командами состоится 14 июля в Баку.

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