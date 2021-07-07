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Пресс-конференция главного тренера и капитана тбилисского Динамо перед матчем с Нефтчи

Кахабер Цхададзе: "Нефтчи" – серьезный и сильный соперник

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Спорт
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Sputnik Грузия
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Тренер "Динамо" Тбилиси заявил, что команда должна сосредоточиться на том, чтобы свести на нет плюсы соперников и максимально использовать в свою пользу их минусы

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Главный тренер "Динамо" Тбилиси Кахабер Цхададзе считает, что матч против "Нефтчи" не будет простым. Об этом грузинский специалист заявил в преддверии первой встречи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Тбилиси.

"Нефтчи" – отлично укомплектованная команда, в которой играют футболисты достаточно высокого уровня. Это серьезный соперник. Сейчас нет смысла говорить о шансах. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы свести на нет их плюсы и максимально использовать в свою пользу их минусы. Как все получится на практике – узнаем совсем скоро",  – сказал Цхададзе.

Он отметил, что достаточно долго работал в Азербайджане и знаком с "Нефтчи".

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photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
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"Я работал в Азербайджане шесть лет и у меня остались хорошие впечатления. Прекрасно знаком с "Нефтчи" и уверен, что команда покажет хорошую игру. Во время моего пребывания в Азербайджане уровень чемпионата был достаточно высоким. Пять-шесть клубов имели большие бюджеты и вели борьбу за чемпионство. Сейчас мне сложно судить об уровне национального первенства. Мы лишь собрали необходимую информацию о "Нефтчи", который прервал многолетнюю гегемонию "Карабаха", – отметил Цхададзе.

Первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" Тбилиси и бакинским "Нефтчи" начнется в 20:00 по тбилисскому времени на стадионе "Динамо Арена".

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Теги:
футбол, ФК "Динамо" Тбилиси, Кахабер Цхададзе, клуб "Нефтчи"

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