Главный тренер "Нефтчи": в команде присутствует определенное волнение

Наставник бакинского клуба считает, что у "Динамо" есть определенное преимущество, так как чемпионат Грузии по футболу в самом разгаре, а национальное первенство Азербайджана еще не началось

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов заявил, что в преддверии первого матча квалификации Лиги чемпионов УЕФА против "Динамо" Тбилиси в команде есть небольшое волнение. Об этом специалист сказал на предматчевой пресс-конференции.

"Спустя продолжительное время для нас большая честь вновь представлять Азербайджан в Лиге чемпионов. Не буду лукавить, в команде присутствует определенное волнение. У нас есть некоторые футболисты, которые не играли в турнирах такого уровня. Но верю, что когда ребята выйдут на поле, они забудут о волнении и покажут все, на что способны", – сказал Абасов.

При этом наставник бакинского клуба считает, что у "Динамо" есть определенное преимущество, так как чемпионат Грузии по футболу в самом разгаре, а национальное первенство Азербайджана еще не началось.

"Наш соперник находится в хороших игровых кондициях. Футболисты сыграны. Но это не значит, что мы не готовы к предстоящей игре. Мы провели хороший сбор в Словении, сыграли три контрольных матча, так что готовы к встрече против "Динамо". Мы проанализировали последние пять матчей соперника и знаем, что нас ждет тяжелый матч", – отметил Абасов.

Первый матч квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" Тбилиси и бакинским "Нефтчи" начнется в 20:00 по тбилисскому времени на стадионе "Динамо Арена".

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