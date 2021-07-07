Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках – чемпион мира

Грузинские спортсменки останутся в Варшаве и примут участие в этапе Кубка мира

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Женская сборная Грузии по паралимпийскому фехтованию на саблях завоевала золото на проходящем в Варшаве чемпионате мира, говорится в сообщении на сайте Федерации фехтования Грузии.

Чемпионками мира стали Ирма Хецуриани, Нино Тибилашвили и Гванца Задишвили. В финале грузинские спортсменки победили сборную Украины со счетом 45:43.

photo: Federazione Italiana Scherma / FB Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках

На прошлом чемпионате мира, который проходил в Южной Корее в 2019 году, грузинские спортсменки завоевали серебряные медали, уступив в финале китайским парафехтовальщицам.

Грузинские спортсменки останутся в Варшаве и примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в столице Польши с 9 по 12 июля.

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