15:22 07 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7289
  • 100 RUB4.2874
  • USD3.1478
Поиск
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках

Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках – чемпион мира

photo: Fencing Federation Of Georgia / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
4610
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/07/252239682.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210707/252239653/Zhenskaya-sbornaya-Gruzii-po-fekhtovaniyu-na-kolyaskakh--chempion-mira.html

Грузинские спортсменки останутся в Варшаве и примут участие в этапе Кубка мира

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Женская сборная Грузии по паралимпийскому фехтованию на саблях завоевала золото на проходящем в Варшаве чемпионате мира, говорится в сообщении на сайте Федерации фехтования Грузии.

Чемпионками мира стали Ирма Хецуриани, Нино Тибилашвили и Гванца Задишвили. В финале грузинские спортсменки победили сборную Украины со счетом 45:43.

Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках
photo: Federazione Italiana Scherma / FB
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках

На прошлом чемпионате мира, который проходил в Южной Корее в 2019 году, грузинские спортсменки завоевали серебряные медали, уступив в финале китайским парафехтовальщицам.

Грузинские спортсменки останутся в Варшаве и примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в столице Польши с 9 по 12 июля.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Противостояние у парламента Грузии 6 июля 2021 года. Полицейские задерживают протестующих
Адская ночь в Тбилиси: проспект Руставели стал полем боя – фото
Град камней обрушился на журналистов и акцию у парламента Грузии - видео
Град камней обрушился на журналистов и акцию у парламента Грузии - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться