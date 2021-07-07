15:22 07 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7289
  • 100 RUB4.2874
  • USD3.1478
Поиск

Футболист сборной Грузии перешел из украинского "Шахтера" в "Копенгаген"

photo: FC Shakhtar / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (295)
37 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/07/251665265.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210707/252242627/Futbolist-sbornoy-Gruzii-pereshel-iz-ukrainskogo-Shakhtera-v-Kopengagen.html

Срок соглашения между 28-летним защитником и "Копенгагеном" рассчитан на четыре года. Финансовая сторона сделки не разглашается

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. Защитник сборной Грузии по футболу Давид Хочолава покинул донецкий "Шахтер" и продолжит карьеру в "Копенгагене", говорится в сообщении на сайте датского клуба.

Футболист Хвича Кварацхелия
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Кварацхелия снова подорожал – цена на полузащитника поднялась до 18 млн евро

Срок соглашения между 28-летним защитником и "Копенгагеном" рассчитан на четыре года. Финансовая сторона сделки не разглашается.

"Мы рады, что смогли усилить нашу команду таким игроком как Давид. Он уже давно находился в сфере наших интересов и мы работали над трансфером. Наконец, это произошло. Мы надеемся, что Давид станет основополагающим игроком нашей команды. У него большой опыт выступления на международной арене, он силен в единоборствах, особенно на "втором этаже". Также он обладает отличным пасом", – прокомментировал трансфер спортивный директор "Копенгагена" Петер Кристиансен.

Своими эмоциями после подписания соглашения поделился и сам футболист.

"Я рад, что трансфер, наконец, состоялся. "Копенгаген" – большой клуб с впечатляющей историей не только на локальном уровне, но и на европейском. Об интересе со стороны клуба я знал давно. У меня были и другие предложения, но вариант с "Копенгагеном" для меня был приоритетным", – приводит слова Хочолава пресс-служба "Копенгагена".

Последние четыре сезона Хочолава провел в донецком "Шахтере". За "горняков" грузинский защитник провел 83 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. До "Шахтера" Хочолава также играл в чемпионате Украины, выступая за одесский "Черноморец".

Давид Хочолава
photo: FC Shakhtar / FB
Защитник сборной Грузии по футболу получил травму в матче чемпионата Украины

В составе сборной Грузии Хочолава провел 28 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Что касается "Копенгагена", то по итогам сезона 2020/2021 столичный клуб занял третье место в чемпионате Дании и будет представлять страну в Лиге конференций УЕФА.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (295)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Противостояние у парламента Грузии 6 июля 2021 года. Полицейские задерживают протестующих
Адская ночь в Тбилиси: проспект Руставели стал полем боя – фото
Град камней обрушился на журналистов и акцию у парламента Грузии - видео
Град камней обрушился на журналистов и акцию у парламента Грузии - видео
Как спастись от сильной жары
Как спастись от сильной жары
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться