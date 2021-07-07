"Динамо" Тбилиси проиграло бакинскому "Нефтчи" в Лиге чемпионов УЕФА

Ответная встреча между "Динамо" Тбилиси и "Нефтчи" состоится через неделю в Баку, и победившая команда продолжит борьбу в Лиге чемпионов УЕФА

ТБИЛИСИ, 7 июл – Sputnik. "Динамо" Тбилиси проиграло дома бакинскому "Нефтчи" 1:2 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Гости вышли вперед в середине первого тайма после точного удара Намика Аласгарова, который из-за пределов штрафной площади перебросил голкипера хозяев Ройна Квасхвадзе.

"Динамовцы" сумели сравнять счет на 36 минуте. Сумасшедший по силе и красоте удар получился у лучшего бомбардира клуба – Зорана Марушича.

После перерыва на поле "Динамо Арены" была достаточно равная борьба, ход которой нарушил Леван Харабадзе на 56 минуте. Защитник неловко обработал мяч в своей штрафной площади, отпустив его слишком далеко. Исправляя ситуацию, Харабадзе сфолил на капитане "Нефтчи" - Эмине Махмудове, оказавшимся первым на мяче. Сам пострадавший четко реализовал 11-метровый удар.

У хозяев оставалось больше получаса времени для того, чтобы сравнять счет, но подопечные Кахи Цхададзе ни разу не попали в створ ворот "Нефтчи". Самый реальный момент возник у Бакара Кардава, который в уже компенсированное арбитром время попал в штангу после подачи углового.

"Динамовцы" Тбилиси не могут победить в квалификации Лиги чемпионов УЕФА с 2016 года, когда был обыгран ереванский "Алашкерт".

Ответная встреча между "Динамо" Тбилиси и "Нефтчи" состоится через неделю в Баку. Победившая команда продолжит борьбу в Лиге чемпионов УЕФА, а проигравшая – в Лиге конференций УЕФА.