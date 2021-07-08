Футболисты сборной Грузии дебютировали за "Слован" в Лиге чемпионов УЕФА

Любопытно, что главным тренером клуба является Владимир Вайсс, который почти пять лет руководил сборной Грузии

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Футболисты сборной Грузии Гурам Кашия и Джаба Канкава дебютировали в составе словацкого "Слована" в Лиге чемпионов УЕФА.

В первом матче первого квалификационного раунда ЛЧ "Слован" на своем поле обыграл ирландский "Шемрок Роверс" со счетом 2:0. Оба грузинских футболиста вышли в стартовом составе. Кашия провел на поле все 90 минут, а Канкава на 50-й минуте получил предупреждение и на 73-й минуте был заменен.

Ответная игра между командами состоится через неделю.

Кашия и Канкава подписали соглашение со "Слованом" в середине июня этого года. Любопытно, что главным тренером клуба является Владимир Вайсс, который почти пять лет руководил сборной Грузии.

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