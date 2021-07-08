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Футбол. ЕВРО 2020. Англия и Украина

Финал ЕВРО-2020: расписание трансляции, где смотреть

© REUTERS / ALBERTO LINGRIA
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (71)
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Финал ЕВРО-2020, в котором встретятся сборные Англии и Италии, пройдет 11 июля в Лондоне, на стадионе "Уэмбли"

Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Посмотреть финальную игру можно будет на телеканале "Россия 1", а в Грузии на Первом канале Общественного вещателя.

Матч между сборными Англии и Дании в рамках Чемпионата Европы 2020
© REUTERS / LAURENCE GRIFFITHS
Сборная Англии впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата Европы

Сборная Италии в четвертый раз в своей истории сыграет в финале чемпионата Европы. "Скуадра Адзурра" лишь раз становилась победителем ЕВРО – в 1968 году итальянцы обыграли Югославию 2:0. После этого Италия уступила Франции 1:2 в 2000 году и Испании 0:4 в 2012.

Что касается сборной Англии, то родоначальники футбола впервые в своей истории пробились в финал континентального первенства.

В предстоящем финале небольшое преимущество букмекеры отдают Англии. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,75 (против 2,87 у Италии). Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,0.

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (71)
Теги:
Англия, Италия, Чемпионат Европы, футбол

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