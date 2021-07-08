22:08 08 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7079
  • 100 RUB4.2267
  • USD3.1370
Поиск
Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин)

Грузинский сумоист одержал первую победу на турнире в Японии

© AFP / JIJI PRESS
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (297)
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/11/250627944.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210708/252258069/Gruzinskiy-sumoist-oderzhal-pervuyu-pobedu-na-turnire-v-Yaponii.html

После успеха в пятом туре в активе грузинского спортсмена одна победа и четыре поражения на текущем турнире

ТБИЛИСИ, 8 июл – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал первую победу на июльском турнире в городе Нагоя (Япония).

В пятый день турнира Тотиносин, находящийся в ранге 12 маэгасиры Востока, победил 10 маэгасиру Запада – Тэруцуёси.

Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин
photo: Caucasus University / FB
Грузинский сумоист стартовал с поражения на июльском турнире

После успеха над Тэруцуёси в активе грузинского спортсмена одна победа и четыре поражения на текущем турнире.

Следующим соперником Тотиносина на турнире станет 16 маэгасира Востока – Тиёнокуни. Раньше соперники не встречались между собой.

После пяти дней турнира лидерами Нагоя басё являются йокодзуна Хакухо и одзэки Тэрунофодзи, одержавшие по пять побед.

Нагоя басё продлится до 18 июля.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (297)
Теги:
Япония, Леван Горгадзе, сумо, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель Кэндис Свейнпол на красной дорожке церемонии открытия 74-го Каннского кинофестиваля
Одетые и голые на красной дорожке: во Франции стартовал 74-й Каннский фестиваль – фото
Итоги первой встречи Пашиняна и Путина после выборов
Итоги первой встречи Пашиняна и Путина после выборов - видео
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
Как в Грузии записаться на вакцинацию онлайн?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться