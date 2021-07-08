Грузинский сумоист одержал первую победу на турнире в Японии

После успеха в пятом туре в активе грузинского спортсмена одна победа и четыре поражения на текущем турнире

ТБИЛИСИ, 8 июл – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал первую победу на июльском турнире в городе Нагоя (Япония).

В пятый день турнира Тотиносин, находящийся в ранге 12 маэгасиры Востока, победил 10 маэгасиру Запада – Тэруцуёси.

После успеха над Тэруцуёси в активе грузинского спортсмена одна победа и четыре поражения на текущем турнире.

Следующим соперником Тотиносина на турнире станет 16 маэгасира Востока – Тиёнокуни. Раньше соперники не встречались между собой.

После пяти дней турнира лидерами Нагоя басё являются йокодзуна Хакухо и одзэки Тэрунофодзи, одержавшие по пять побед.

Нагоя басё продлится до 18 июля.

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