Футбольный клуб "Дила" из Гори крупно проиграл в Лиге конференций УЕФА

Ответная встреча между командами пройдет через неделю в Гори, но, похоже, она будет носить исключительно формальный характер

ТБИЛИСИ, 8 июл – Sputnik. Грузинский футбольный клуб "Дила" из Гори проиграл 1:5 на выезде словацкой "Жилине" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

В первом тайме хозяева сумели забить дважды. На шестой минуте отличился Бенсон Ананг, а в середине тайма удвоил преимущество своей команды Давид Дюриш.

После перерыва футболисты "Жилины" продолжили наращивать темп своих атак, что привело к еще трем забитым мячам, один из которых на счету все того же Дюриша.

Единственное, чем смогли ответить грузинские футболисты – гол престижа. На 84 минуте отличился Андро Немсадзе.

Ответная встреча между командами пройдет через неделю в Гори, но, похоже, она будет носить исключительно формальный характер.

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