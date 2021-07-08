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Футбол. Сабуртало (Тбилиси) – Дила (Гори)

Футбольный клуб "Дила" из Гори крупно проиграл в Лиге конференций УЕФА

photo: FC Dila Gori / FB
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (197)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210708/252258849/Futbolnyy-klub-Dila-iz-Gori-krupno-proigral-v-Lige-konferentsiy-UEFA.html

Ответная встреча между командами пройдет через неделю в Гори, но, похоже, она будет носить исключительно формальный характер

ТБИЛИСИ, 8 июл – Sputnik. Грузинский футбольный клуб "Дила" из Гори проиграл 1:5 на выезде словацкой "Жилине" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

В первом тайме хозяева сумели забить дважды. На шестой минуте отличился Бенсон Ананг, а в середине тайма удвоил преимущество своей команды Давид Дюриш.

Матч между тбилисским Динамо и Нефтчи 7 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
"Динамо" Тбилиси проиграло бакинскому "Нефтчи" в Лиге чемпионов УЕФА

После перерыва футболисты "Жилины" продолжили наращивать темп своих атак, что привело к еще трем забитым мячам, один из которых на счету все того же Дюриша.

Единственное, чем смогли ответить грузинские футболисты – гол престижа. На 84 минуте отличился Андро Немсадзе.

Ответная встреча между командами пройдет через неделю в Гори, но, похоже, она будет носить исключительно формальный характер.

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (197)
Теги:
ФК "Дила", футбол

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