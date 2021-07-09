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Динамо Батуми стартовало с уверенной победы в Лиге конференций УЕФА

"Динамо" Батуми стартовало с уверенной победы в Лиге конференций УЕФА

photo: FC Dinamo Batumi / FB
Спорт
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https://sputnik-georgia.ru/sport/20210709/252261461/Dinamo-Batumi-startovalo-s-uverennoy-pobedy-v-Lige-konferentsiy-UEFA.html

Динамовцы Батуми нанесли всего четыре удара в створ ворот соперника и все четыре оказались точными

ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Футбольный клуб "Динамо" Батуми обыграл на выезде "Тре Пенне" (Сан-Марино) со счетом 4:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Судьба противостояния была решена уже фактически к 18 минуте, когда на табло горел счет 3:0. Батумский клуб вывел вперед на шестой минуте Георгий Панцулая. Через две минуты преимущество гостей удвоил Владимир Мамучашвили, а Джаба Джигаури забил третий гол.

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photo: FC Dila Gori / FB
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После перерыва игра проходила в более спокойном русле, и подопечные Гии Гегучадзе отметились только одним забитым голом. Его автором стал Георгий Зария.

Стоит отметить, что динамовцы Батуми нанесли всего четыре удара в створ ворот соперника, и все четыре оказались точными.

Ответная игра между командами, которая станет формальностью, состоится через неделю в Батуми.

Еще один грузинский клуб – "Гагра", являющийся обладателем Кубка страны, в своем первом матче Лиги конференций УЕФА, уступил черногорской "Сутьеска" 0:1. Игра также состоялась на выезде. Единственный гол на 17 минуте забил нападающий хозяев Марко Вукович.

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Теги:
ФК "Динамо" Батуми

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