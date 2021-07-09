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Футбол. Лучший бомбардир чемпионата Грузии Микола Ковталюк из Дила Гори

Главный тренер "Дилы": уровень грузинской и словацкой футбольных лиг отличаются

photo: FC Dila Gori / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1126)
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Для футбольного клуба "Дилы" проигрыш словацкому клубу стал самым крупным за время участия в еврокубках

ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "Дила" (Гори) Андрей Демченко считает, что уровень чемпионата Грузии и Словакии очень сильно различается.

Футбол. Сабуртало (Тбилиси) – Дила (Гори)
photo: FC Dila Gori / FB
Футбольный клуб "Дила" из Гори крупно проиграл в Лиге конференций УЕФА

"Мы никогда не сдаемся и на второй матч выйдем, чтобы бороться за победу. Такое уже неоднократно происходило в национальном чемпионате. Разница между чемпионатом Словакии и Грузии просто огромная. Футболисты "Жилины" очень быстрые и техничные, такого в чемпионате Грузии нет", – сказал Демченко.

Так украинский специалист прокомментировал выездное поражение своих подопечных 1:5 от словацкой "Жилины" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Для "Дилы" это поражение стало самым крупным за время участия в еврокубках.

Победитель пары "Дила" - "Жилина" во втором раунде турнира встретится с кипрским АПОЛОН-ом.

Ответная игра между "Дилой" и "Жилиной" состоится 15 июля в Гори.

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Темы:
Спорт в Грузии (1126)

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