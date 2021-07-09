Тест-матч между сборными Грузии и Шотландии по регби отменен

Шесть грузинских регбистов сдали положительный тест после товарищеского матча со сборной ЮАР, который состоялся 2 июля

ТБИЛИСИ, 9 июл – Sputnik. Тест-матч между сборными Грузии и Шотландии, который должен был состояться в Тбилиси 17 июля, отменен, говорится в сообщении Союза регби Шотландии.

Причина – коронавирус, который обнаружен у шести игроков сборной Грузии. Грузинские регбисты сдали положительный тест после товарищеского матча с ЮАР (9:40), который состоялся 2 июля в Южной Африке.

"Мы сожалеем о том, что матч между нашими командами не состоится. Из-за коронавируса мы не смогли провести два запланированных тест-матча, но здоровье игроков превыше всего. Очень надеемся, что ситуация в сборной Грузии исправится – мы через это уже прошли. Если грузинское регби продолжит развиваться теми темпами, как сейчас, мы с ними сыграем еще много раз", - прокомментировал отмену тест-матча главный тренер сборной Шотландии Майк Блер.

Игроки сборной Шотландии только сейчас вышли из карантина, связанного с пандемией COVID-19. Перед тест-матчем против Румынии у многих шотландских игроков обнаружили коронавирус.

Ранее, по той же причине, был отменен второй тест-матч между сборными Грузии и ЮАР, который должен был состояться 9 июля.

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