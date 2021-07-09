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ФК Динамо Брест

Вместо Батуми - Ереван: место матча "Динамо" (Брест) перенесли в очередной раз

photo: FC Dynamo Brest / FB
Спорт
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Согласно сообщению брестского клуба, по ряду причин организация игры в Батуми не представляется возможной

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Домашний матч брестского "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА перенесен из Батуми в Ереван, говорится в сообщении белорусского клуба.

Встреча против чешской "Виктории" из Пльзени пройдет 29 июля на стадионе Ереванской футбольной академии. Зрители на игру допущены не будут. Изначально матч по решению УЕФА был перенесен из Бреста в грузинский Батуми, но, как отмечается, по ряду причин организация игры в данном городе не представляется возможной.

Динамо Батуми стартовало с уверенной победы в Лиге конференций УЕФА
photo: FC Dinamo Batumi / FB
"Динамо" Батуми стартовало с уверенной победы в Лиге конференций УЕФА

Первый матч противостояния пройдет 22 июля в Пльзени.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил проведение на территории Белоруссии Лиги чемпионов по мини-футболу, финальной части чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресса УЕФА в 2021 году, однако все матчи клубов и национальных команд под эгидой союза должны пройти в Белоруссии по расписанию.

Также на официальном сайте УЕФА значится, что другой белорусский клуб солигорский "Шахтер" проведет свой домашний матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против болгарского "Лудогорца" в Белграде. Матч должен пройти 13 июля.

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