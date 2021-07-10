Правительство Грузии выплатит победителям олимпиады по миллиону лари

На Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в 11 видах спорта

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение выплачивать каждому олимпийскому чемпиону по миллиону лари, заявил премьер-министр Ираклий Гарибавшвили на церемонии принесения присяги.

На Олимпиаде в Токио сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в 11 видах спорта: борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, фехтование, плавание, теннис, бокс, каратэ, художественная гимнастика и стрельба из пистолета.

"Я верю, что мы много раз услышим гимн Грузии. Хочу пожелать вам всем победы, успехов и хочу сообщить о своем намерении. По решению правительства, олимпийский чемпион получит миллион лари", – сказал Гарибашвили.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября. Олимпийские игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта – 33, и категориям – 339, а в Паралимпийских впервые будут представлены бадминтон и тхэквондо.

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