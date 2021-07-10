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Монумент из пяти олимпийских колец на плавучей барже в Токийском заливе

Правительство Грузии выплатит победителям олимпиады по миллиону лари

© photo: Sputnik / Yuki Iwamura
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (16)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210710/252273336/Pravitelstvo-Gruzii-vyplatit-pobeditelyam-olimpiady-po-millionu-lari.html

На Олимпиаде в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в 11 видах спорта

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение выплачивать каждому олимпийскому чемпиону по миллиону лари, заявил премьер-министр Ираклий Гарибавшвили на церемонии принесения присяги.

Главный тренер сборной Грузии по тяжелой атлетики Георгий Асанидзе
photo: Georgian Weightlifting Federation / FB
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На Олимпиаде в Токио сборная Грузии будет представлена 35 атлетами в 11 видах спорта: борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, фехтование, плавание, теннис, бокс, каратэ, художественная гимнастика и стрельба из пистолета.

"Я верю, что мы много раз услышим гимн Грузии. Хочу пожелать вам всем победы, успехов и хочу сообщить о своем намерении. По решению правительства, олимпийский чемпион получит миллион лари", – сказал Гарибашвили.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за коронавируса. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября. Олимпийские игры должны стать самыми масштабными по числу видов спорта – 33, и категориям – 339, а в Паралимпийских впервые будут представлены бадминтон и тхэквондо.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (16)
Теги:
Олимпийские игры

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