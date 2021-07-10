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Tokioda Olimpiya Oyunlarının loqosu, arxiv şəkli

Грузинские спортсмены принесли олимпийскую клятву

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (16)
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На предстоящих Олимпийских играх в Токио сборная Грузии будет представлена 35 спортсменами в 11 видах спорта

ТБИЛИСИ, 10 июл – Sputnik. Официальная церемония проводов грузинской сборной на Летние Олимпийские игры в Токио состоялась в "Олимпийском парке" в Тбилиси.

На предстоящих Играх сборная Грузии будет представлена 35 спортсменами в 11 видах спорта. Олимпийскую клятву зачитал серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро, капитан сборной Грузии по дзюдо Варлам Липартелиани.

Главный тренер сборной Грузии по тяжелой атлетики Георгий Асанидзе
photo: Georgian Weightlifting Federation / FB
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"Для меня большая честь от имени моих друзей, олимпийцев и паралимпийцев, принести олимпийскую клятву. Спортсмены Грузии, участники XXXII Летних Олимпийских игр, обещаем, что не пожалеем энергии, сил, возможностей и опыта, чтобы показать высокие спортивные результаты и успешно защитить честь и международный авторитет грузинского спорта. Обещаем, что будем участвовать в соревнованиях с духом справедливых игр по правилам Олимпийской хартии и с уважением и соблюдением всех правил Всемирного антидопингового кодекса", – говорится в тексте клятвы.

По решению правительства Грузии, спортсмены, завоевавшие в Токио золотые медали, в качестве призовых получат по одному миллиону лари (около 317 тысяч долларов).

К спортсменам обратился и президент Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов.

"В составе нашей сборной много опытных спортсменов. У нас есть возможность и ресурсы, чтобы улучшить показатели прошлых Олимпийских игр. Участие в Олимпиаде – это особенная ответственность, которую, уверен, каждый из спортсменов осознает. Хочу пожелать им успехов и удачи", – сказал он.

Не остался в стороне и тяжелоатлет Лаша Талахадзе – Олимпийский чемпион 2016 года, многократный победитель чемпионатов мира и Европы, действующий мировой рекордсмен.

Монумент из пяти олимпийских колец на плавучей барже в Токийском заливе
© photo: Sputnik / Yuki Iwamura
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"Для меня большая честь быть одним из олимпийцев. Мы все прошли длинный путь для завоевания лицензий, но впереди нас ждут самые серьезные соревнования. Как и каждый из спортсменов, я уверен, мы завоюем медали и вернемся в Грузию победителями".

На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро спортсмены сборной Грузии завоевали семь медалей: два золота, одна серебро и четыре бронзы.

XXXII Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (16)
Теги:
Олимпийские игры

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