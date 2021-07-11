Грузинская теннисистка победила на турнире в Казахстане

На этом же турнире, но в одиночном разряде, Болквадзе дошла до четвертьфинала, где уступила теннисистке из Узбекистана

ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе, в паре с россиянкой Екатериной Яшиной, стала победительницей турнира из серии ITF в Казахстане.

В финале российско-грузинский дуэт обыграл российскую пару Влада Коваль – Анастасия Тихонова в двух сетах – 7:6, 6:1. Матч продолжался почти полтора часа.

На этом же турнире, но в одиночном разряде, Болквадзе дошла до четвертьфинала, где уступила Сабине Шараповой из Узбекистана в трех партиях – 6:7, 6:4, 2:6.

Стоит также отметить, что в середине июня Болквадзе сумела добраться до финала турнира ITF в Португалии, где уступила Беатрис Хаддад из Бразилии в двух сетах с одинаковым счетом 4:6.

На данный момент 23-летняя Болквадзе занимает 189 строчку в рейтинге WTA.

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