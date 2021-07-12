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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини

Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

Sputnik
Спорт
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Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (73)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210712/252285803/Sbornaya-Italii-stala-chempionom-Evropy-po-futbolu.html

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти итальянцы оказались точнее - 3-2

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Футболисты сборной Италии стали двукратными чемпионами Европы по футболу, обыграв в финале ЕВРО-2020 команду Англии в серии пенальти.

Основное время встречи, прошедшей в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилось вничью со счетом 1:1. У англичан отличился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев - Леонардо Бонуччи (67). В серии пенальти итальянцы оказались точнее - 3-2.

Сборная Италии ранее выигрывала Евро в 1968 году, а также "скуадра адзурра" дважды проигрывала в финалах (2000, 2012).

Темы:
Чемпионат Европы по футболу 2020/2021: матчи, прогнозы, ставки (73)

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