Сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти итальянцы оказались точнее - 3-2

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Футболисты сборной Италии стали двукратными чемпионами Европы по футболу, обыграв в финале ЕВРО-2020 команду Англии в серии пенальти.

Основное время встречи, прошедшей в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилось вничью со счетом 1:1. У англичан отличился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев - Леонардо Бонуччи (67). В серии пенальти итальянцы оказались точнее - 3-2.

Сборная Италии ранее выигрывала Евро в 1968 году, а также "скуадра адзурра" дважды проигрывала в финалах (2000, 2012).