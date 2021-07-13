12:48 13 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7240
  • 100 RUB4.2057
  • USD3.1429
Поиск
Новый футбольный стадион в Батуми международного класса

Батумский стадион готовится к первому международному мачту

© Sputnik / Seyran Baroyan
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Спорт в Грузии (1127)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/08/251671842.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210713/252296420/Batumskiy-stadion-gotovitsya-k-pervomu-mezhdunarodnomu-machtu-.html

На матч между батумским "Динамо" и "Тре Пенне" из Сан-Марино, с учетом пандемии коронавируса, будет допущено максимум 10 тысяч зрителей

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Новый центральный стадион в Батуми примет свой первый международный матч 15 июля.

Новый, современный, отвечающий международным стандартам стадион в Батуми открылся 27 октября 2020 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей. Стоимость проекта составила почти 145 млн лари (более 44 млн долларов).

В 2023 году Батумский стадион планирует принять чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.

Полузащитник сборной Грузии по футболу Георгий Абурджания в клубе Жил Висенте
photo : Gil Vicente Futebol Clube / FB
Полузащитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Португалии

На стадионе "Батуми Арена" в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА встречаются батумское "Динамо" и "Тре Пенне" из Сан-Марино.

Продажа билетов происходит дистанционно через сайт biletebi.ge. Билеты на матч стоят от пяти до двадцать пяти лари (1,5-7,5 доллара США).

В связи с пандемией коронавируса, стадион будет заполнен только наполовину. Это около 10 тысяч человек.

В первом матче динамовцы одержали уверенную победу со счетом 4:0. В случае победы в ответном матче, батумцы пройдут во второй квалификационный раунд, где встретятся с белорусским "Батэ".

"Динамо" Батуми – действующий вице-чемпион Грузии. В текущем сезоне команда принимает участие в Лиге конференций УЕФА. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Спорт в Грузии (1127)
Теги:
футбол, Батуми, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Плакаты и лозунги. Акция протеста Система убивает! Выходи за жизнь! у здания парламента 11 июля 2021 года с требованием отставки правительства
"За Лексо!": в Грузии вспыхнули протесты из-за смерти телеоператора – фото
Парламент Грузии пыталась захватить оппозиция: как это было - видео
Драка за трибуну в парламенте Грузии: оппозиция сорвала заседание - видео
От чего умирают жители Грузии?
От чего умирают жители Грузии?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться