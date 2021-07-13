Батумский стадион готовится к первому международному мачту

На матч между батумским "Динамо" и "Тре Пенне" из Сан-Марино, с учетом пандемии коронавируса, будет допущено максимум 10 тысяч зрителей

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Новый центральный стадион в Батуми примет свой первый международный матч 15 июля.

Новый, современный, отвечающий международным стандартам стадион в Батуми открылся 27 октября 2020 года. Он спроектирован турецкой архитектурной компанией Bahadir Kul Architects и вмещает 20 тысяч зрителей. Стоимость проекта составила почти 145 млн лари (более 44 млн долларов).

В 2023 году Батумский стадион планирует принять чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года.

На стадионе "Батуми Арена" в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА встречаются батумское "Динамо" и "Тре Пенне" из Сан-Марино.

Продажа билетов происходит дистанционно через сайт biletebi.ge. Билеты на матч стоят от пяти до двадцать пяти лари (1,5-7,5 доллара США).

В связи с пандемией коронавируса, стадион будет заполнен только наполовину. Это около 10 тысяч человек.

В первом матче динамовцы одержали уверенную победу со счетом 4:0. В случае победы в ответном матче, батумцы пройдут во второй квалификационный раунд, где встретятся с белорусским "Батэ".

"Динамо" Батуми – действующий вице-чемпион Грузии. В текущем сезоне команда принимает участие в Лиге конференций УЕФА.

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