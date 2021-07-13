Басилашвили узнал имя своего соперника на турнире в Гамбурге

Общий призовой фонд турнира, на котором грузинский теннисист побеждал дважды, составляет один миллион 168 тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (29 номер в рейтинге АТР) в первом матче на турнире из серии АТР-500 в Гамбурге сыграет с аргентинцем Себастьяном Баесом (164).

Это будет первое очное противостояние теннисистов.

Басилашвили посеян на турнире под третьим номером и свое выступление начнет со второго круга.

Для Басилашвили турнира в Гамбурге особенный. Здесь грузинский теннисист побеждал дважды. Первый раз в 2018 году, а через год Басилашвили сумел защитить титул.

Hamburg European Open продлится до 18 июля. Общий призовой фонд турнира составляет один миллион 168 тысяч евро призовых, а действующим победителем является россиянин Андрей Рублев.

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