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Николоз Басилашвили

Басилашвили узнал имя своего соперника на турнире в Гамбурге

© AP Photo / Adam Hunger
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (124)
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Sputnik Грузия
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Общий призовой фонд турнира, на котором грузинский теннисист побеждал дважды, составляет один миллион 168 тысяч евро призовых

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (29 номер в рейтинге АТР) в первом матче на турнире из серии АТР-500 в Гамбурге сыграет с аргентинцем Себастьяном Баесом (164).

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Грузии Эмзар Зенаишвили
photo: Georgian National Olympic Committee / FB
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Это будет первое очное противостояние теннисистов.

Басилашвили посеян на турнире под третьим номером и свое выступление начнет со второго круга.

Для Басилашвили турнира в Гамбурге особенный. Здесь грузинский теннисист побеждал дважды. Первый раз в 2018 году, а через год Басилашвили сумел защитить титул.

Hamburg European Open продлится до 18 июля. Общий призовой фонд турнира составляет один миллион 168 тысяч евро призовых, а действующим победителем является россиянин Андрей Рублев.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (124)
Теги:
теннис, Гамбург, Грузия, Николоз Басилашвили

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