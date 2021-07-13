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Матч между тбилисским Динамо и Нефтчи 7 июля 2021 года

"Нефтчи" - "Динамо" Тбилиси: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

© Sputnik / STRINGER
Спорт
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Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1104)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210713/252307693/Neftchi---Dinamo-Tbilisi-prognoz-na-match-Ligi-chempionov-UEFA.html

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на предстоящий 7 июля матч квалификационного этапа Лиги чемпионов между клубами "Динамо" Тбилиси и "Нефчи" Баку

В первом квалификационном матче Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся в Тбилиси неделю назад, хозяева владели игровым и территориальным преимуществом, но результат все равно получился отрицательным. Две ошибки защиты "Динамо" привели к двум забитым голам "Нефтчи". Отыграться в Баку с 1:2 будет очень непросто.

С другой стороны, ситуация для "Динамо" не выглядит совсем уж безнадежной. В УЕФА отменили правило выездного гола, поэтому грузинскому клубу просто нужно победить, чтобы гарантировать себе, как минимум, дополнительные 30 минут.

Матч между тбилисским Динамо и Нефтчи 7 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Матч между тбилисским "Динамо" и "Нефтчи" 7 июля 2021 года

Перед матчем в Тбилиси я предположил, что преимущество "Динамо" будет не только в домашнем статусе игры, но и в игровой практике. Чемпионат Грузии в самом разгаре, а "Нефтчи" перед стартом в ЛЧ был вынужден довольствоваться лишь тест-матчами. Но, как оказалось, ни один из аргументов не помог подопечным Цхададзе. Правда, мое предположение о том, что в матче будет забито два или три гола оказалось верным.

Ответная игра состоится на стадионе Baksell Arena, начало игры в 21:00 по тбилисскому времени.

В предстоящей игре "динамовцам" отступать некуда. В случае поражения от "Нефтчи" грузинский клуб продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций, но ведь хочется остаться в Лиге чемпионов.

Если посмотреть на статистику, то мы увидим, что в четырех последних матчах с участием "Нефтчи" был обмен голами. Оборона бакинского клуба далека от идеала, но промахи задней линии компенсируются удачной игрой впереди. Что касается "Динамо", то в каждом из пяти последних матчей столичный клуб забивал, несмотря на три поражения. В обойме Цхададзе есть футболисты, которые могут решить момент благодаря своему индивидуальному мастерству. Взять хотя бы лучшего бомбардира чемпионата Грузии – Зорана Марушича. В XXI туре Национальной лиги сербский нападающий забил 10 мячей.

Мне кажется, что в ответной игре мы также увидим голы в обе стороны. С каким счетом завершится противостояние, предположить не рискну, но обмен забитыми мячами, думаю, будет.

Ставка: обе команды забьют за 1,9.

Темы:
Прогнозы результатов футбольных матчей (1104)
Теги:
ФК "Динамо" Тбилиси, Лига чемпионов УЕФА, футбол, Грузия

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