Каха Каладзе посетит матч "Динамо" Тбилиси в Баку

Каха Каладзе в начале своей футбольной карьеры выступал за тбилисский клуб и становился в его составе чемпионом Грузии

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, находящийся с визитом в столице Азербайджана, посетит ответный матч квалификации Лиги чемпионов между тбилисским "Динамо" и бакинским "Нефтчи", сообщает Sputnik Азербайджан.

Двухдневный визит градоначальника Тбилиси в Баку уже принес первые результаты - между городами подписано соглашение о побратимстве.

Футбольный матч состоится 14 июля. В первой игре 7 июля "Нефтчи" на выезде одержал победу над тбилисским "Динамо" (2:1). Голами в составе бакинцев отметились Намик Алескеров и Эмин Махмудов, в составе грузин - отличился Зоран Марушич.

Отыграться в Баку с 1:2 динамовцам будет не просто. С другой стороны, ситуация для "Динамо" не выглядит совсем уж безнадежной. В УЕФА отменили правило выездного гола, поэтому грузинскому клубу просто нужно победить, чтобы гарантировать себе, как минимум, дополнительные 30 минут.

Отметим, что Каха Каладзе в начале своей футбольной карьеры выступал за тбилисский клуб и становился в его составе чемпионом Грузии.

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