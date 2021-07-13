21:30 13 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7240
  • 100 RUB4.2057
  • USD3.1429
Поиск
Каха Каладзе выступает перед грузинскими олимпийцами

Каха Каладзе посетит матч "Динамо" Тбилиси в Баку

photo : press-service of the Government of Georgia
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (198)
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0b/252276504.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210713/252311735/Kakha-Kaladze-posetit-match-Dinamo-Tbilisi-v-Baku.html

Каха Каладзе в начале своей футбольной карьеры выступал за тбилисский клуб и становился в его составе чемпионом Грузии

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, находящийся с визитом в столице Азербайджана, посетит ответный матч квалификации Лиги чемпионов между тбилисским "Динамо" и бакинским "Нефтчи", сообщает Sputnik Азербайджан.

Двухдневный визит градоначальника Тбилиси в Баку уже принес первые результаты - между городами подписано соглашение о побратимстве.

Матч между тбилисским Динамо и Нефтчи 7 июля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
"Нефтчи" - "Динамо" Тбилиси: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

Футбольный матч состоится 14 июля. В первой игре 7 июля "Нефтчи" на выезде одержал победу над тбилисским "Динамо" (2:1). Голами в составе бакинцев отметились Намик Алескеров и Эмин Махмудов, в составе грузин - отличился Зоран Марушич.

Отыграться в Баку с 1:2 динамовцам будет не просто. С другой стороны, ситуация для "Динамо" не выглядит совсем уж безнадежной. В УЕФА отменили правило выездного гола, поэтому грузинскому клубу просто нужно победить, чтобы гарантировать себе, как минимум, дополнительные 30 минут.

Отметим, что Каха Каладзе в начале своей футбольной карьеры выступал за тбилисский клуб и становился в его составе чемпионом Грузии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (198)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Строгость и улыбка: как патрульные «находят общий язык» с гражданами
Строгость и улыбка: как патрульные Армении находят общий язык с гражданами
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться