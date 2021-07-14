Главный тренер "Динамо" Тбилиси: в ответной игре мы должны сыграть более агрессивно

Наставник грузинского клуба отметил, что ответная игра получится более напряженной, так как соперники уже изучили друг друга

ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Главный тренер "Динамо" Тбилиси Каха Цхададзе считает, что его подопечные должны сыграть более агрессивно в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против бакинского "Нефтчи".

"В первом матче "Нефтчи" победил, но исходя из игры, я не считаю, что наш соперник был намного сильнее. Если посмотреть на статистику, то их вратарь совершил семь сейвов, а их голы стали следствием наших грубых ошибок в обороне. Сейчас мы должны сыграть более агрессивно и не допускать фатальных ошибок. Нам нужна точность и более высокая реализация голевых моментов", – приводит слова Цхададзе пресс-служба "Динамо" Тбилиси.

При этом наставник грузинского клуба отметил, что ответная игра получится более напряженной, так как соперники уже изучили друг друга и знают как сильные, так и слабые стороны оппонента.

В оптимистичном ключе высказался и полузащитник "Динамо" Леван Куция:

"В Баку мы приехали только за победой. Мы полностью доверяем нашему тренеру и постараемся сделать все, чтобы выполнить его установки на поле и пройти во второй раунд турнира".

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся неделю назад в Тбилиси, динамовцы проиграли "Нефтчи" со счетом 1:2. Если "Динамо" не пройдет бакинский клуб по сумме двух матчей, то команда продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Матч между "Нефтчи" и "Динамо" Тбилиси начнется в 21:00 по тбилисскому времени.

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