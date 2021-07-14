12:44 14 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7201
  • 100 RUB4.2424
  • USD3.1404
Поиск
Главный тренер Динамо Тбилиси Каха Цхададзе

Главный тренер "Динамо" Тбилиси: в ответной игре мы должны сыграть более агрессивно

photo: FC Dinamo Tbilisi / FB
Спорт
Получить короткую ссылку
3210
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0e/252315551.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210714/252315609/Glavnyy-trener-Dinamo-Tbilisi-v-otvetnoy-igre-my-dolzhny-sygrat-bolee-agressivno.html

Наставник грузинского клуба отметил, что ответная игра получится более напряженной, так как соперники уже изучили друг друга

ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Главный тренер "Динамо" Тбилиси Каха Цхададзе считает, что его подопечные должны сыграть более агрессивно в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против бакинского "Нефтчи".

"В первом матче "Нефтчи" победил, но исходя из игры, я не считаю, что наш соперник был намного сильнее. Если посмотреть на статистику, то их вратарь совершил семь сейвов, а их голы стали следствием наших грубых ошибок в обороне. Сейчас мы должны сыграть более агрессивно и не допускать фатальных ошибок. Нам нужна точность и более высокая реализация голевых моментов", – приводит слова Цхададзе пресс-служба "Динамо" Тбилиси.

При этом наставник грузинского клуба отметил, что ответная игра получится более напряженной, так как соперники уже изучили друг друга и знают как сильные, так и слабые стороны оппонента.

В оптимистичном ключе высказался и полузащитник "Динамо" Леван Куция:

"В Баку мы приехали только за победой. Мы полностью доверяем нашему тренеру и постараемся сделать все, чтобы выполнить его установки на поле и пройти во второй раунд турнира".

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся неделю назад в Тбилиси, динамовцы проиграли "Нефтчи" со счетом 1:2. Если "Динамо" не пройдет бакинский клуб по сумме двух матчей, то команда продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Матч между "Нефтчи" и "Динамо" Тбилиси начнется в 21:00 по тбилисскому времени.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Лукашенко и Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге
Лукашенко и Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться