"Нефтчи" против "Динамо" Тбилиси – взгляд из Баку

Поддерживаемые и подгоняемые фанатами, "нефтяники" в домашних стенах могут показать куда более атакующий и интересный футбол, нежели неделей ранее в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 14 июл - Sputnik. Действующий чемпион Азербайджана по футболу – "Нефтчи" проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против тбилисского "Динамо". Встреча состоится на "Баксель Арене" и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Скользкий счет

В первом матче бакинскому "Нефтчи" удалось одержать победу (2:1), хотя многие, в том числе и болельщики столичного клуба, признают, что счет был не по игре. Тбилисское "Динамо" имело большой перевес в матче, создавало многочисленные опасные моменты у ворот Агиля Мамедова, но реализовать смогла лишь один. А вот "Нефтчи", по сути, имел два опасных момента и в обоих случаях удалось забить.

Тем не менее, невыразительная игра "нефтяников" произвела неприятное впечатление на болельщиков клуба, который был подвергнут критике.

При этом, когда главные тренера обеих команд после первого матча говорили о том, что исход противостояния решится в Баку, они не лукавили. С отменой правила выездного гола в еврокубках, два забитых гола на выезде в исполнении "Нефтчи" теряют значение. Подопечным Кахабера Цхададзе достаточно выиграть в основное время со счетом 1:0, чтобы перевести матч в дополнительное время. Так что, действительно, гостевая победа со счетом 2:1 еще ничего не решает и даже один пропущенный гол может в корне изменить ситуацию.

Возвращение болельщиков

Перед ответным матчем первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Нефтчи" и "Динамо" Оперативный штаб при Кабинете министров АР сделал подарок азербайджанским любителям футбола, разрешив им посещение еврокубковых матчей с участием азербайджанских клубов, правда, с ограничением по заполняемости арены до 50%.

Тем не менее, фактор своего поля, который потерял столь весомое значение во время пандемии коронавируса, когда матчи проходили при пустых трибунах, вновь стал актуален. Команды, которые традиционно хорошо играют при поддержке местных болельщиков, вновь получили то недостающее преимущество. И "Нефтчи" как раз таки можно отнести к таким командам – поддерживаемые и подгоняемые фанатами, "нефтяники" в домашних стенах могут показать куда более атакующий и интересный футбол, нежели неделей ранее в Тбилиси.

К тому же интерес местных любителей футбола к предстоящему матчу велик. Здесь играет роль также фактор исторического противостояния между двумя закавказскими клубами, берущее свое начало еще с советских времен. Люди, что называется, изголодались по футболу, который можно посмотреть не только по телевизору, но и поболеть за свою команду на стадионе.

Кадровые проблемы "Нефтчи"

Главный тренер тбилисского "Динамо" Кахабер Цхададзе убежден, что его команда не слабее "Нефтчи", о чем он заявил на предматчевой пресс-конференции.

"Нефтчи" – сильный клуб высокого уровня, но соперник не был сильнее нас в первом матче. Мы допустили лишь две ошибки и "Нефтчи" ими воспользовался. В ответном матче мы таких ошибок допускать не будем и еще лучше изучим нашего соперника", – сказал Цхададзе.

В свою очередь, главный тренер "Нефтчи" Самир Абасов не выглядел столь уверенным перед ответным матчем, и как в Тбилиси, говорил о волнении, которое испытывает его команда.

"Мы чувствуем ажиотаж, который набирает силу перед игрой. Нам предстоит тяжелый матч. Плюс ко всему, чемпионат в Грузии в самом разгаре и "Динамо" находится в хорошей форме, нам же по-прежнему не хватает игровой практики, и мы испытываем проблемы в нехватке футболистов на тех или иных позициях", – сказал Абасов.

Тренер также посетовал на то, что сейчас футболистов стало сложнее приглашать в команду, так как зарубежные игроки с неохотой соглашаются выступать в не самом сильном европейском чемпионате. Действительно, за последнее время "Нефтчи" не удалось усилить свой состав сильным легионером, хотя в СМИ и появлялась информация о том, что в бакинский клуб переберется сильный иностранец, но до конкретики пока дело не доходит.

Даже если подопечные Самира Абасова и пройдут тбилисское "Динамо", во втором квалификационном раунде их ждет более грозный соперник – греческий "Олимпиакос", которого с нынешним составом "нефтяникам" одолеть будет крайне сложно. Судя по всему, это понимает и сам Абасов, который заявил на пресс-конференции о том, что в групповой этап Лиги чемпионов его команда вряд ли пробьется, а вот в основную стадию Лиги конференций, куда "Нефтчи" отправится в случае поражения, попасть вполне способна.