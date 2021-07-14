"Динамо" Тбилиси проиграло "Нефтчи" в Баку и выбыло из Лиги чемпионов УЕФА

Первый матч, который состоялся неделю назад в Тбилиси, также завершился со счетом 2:1 в пользу "Нефтчи"

ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. "Динамо" Тбилиси проиграло 1:2 на выезде бакинскому "Нефтчи" во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА и выбыло из турнира.

Первый матч, который состоялся неделю назад в Тбилиси, также завершился со счетом 2:1 в пользу "Нефтчи".

Основные события ответной игры развернулись во втором тайме. "Динамовцы" открыли счет на 51 минуте после точного удара Милана Радина, который оказался самым расторопным в штрафной площади "Нефтчи" после серии рикошетов.

Однако уже через семь минут хозяева сумели сравнять счет. Вратарь "Динамо" Ройн Квасхвадзе плохо обработал мяч, который отскочил к Меза Колли. В итоге грузинский голкипер нарушил правила, а в ворота "Динамо" был назначен пенальти, который четко реализовал Эмин Махмудов.

Окончательный счет в матче на 68 минуте установил Намик Алескеров. Полузащитник четко разобрался с грузинскими защитниками и пробил в нижний от Квасхвадзе левый угол.

Таким образом, "Динамо" Тбилиси завершает свое выступление в Лиге чемпионов УЕФА и продолжит еврокубковую кампанию в Лиге конференций УЕФА, где вступит в борьбу со второго квалификационного раунда. Первым соперником "динамовцев" станет израильский "Маккаби" из Хайфы.

Что касается "Нефтчи", то бакинский клуб во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА встретится с греческим "Олимпиакосом".

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