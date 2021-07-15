Главный тренер "Динамо" Тбилиси: три из четырех голов мы забили себе сами

Грузинский специалист поздравил "Нефтчи" с выходом во второй квалификационный раунд турнира и пожелал бакинскому клубу удачи

ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Главный тренер "Динамо" Тбилиси Каха Цхададзе прокомментировал поражение своего клуба от бакинского "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

"Когда три из четырех мячей "забиваешь в свои ворота", то сложно говорить об успехе. У нас были неплохие шансы, мы показали хорошую игру, но когда на таком уровне допускаешь подобные ошибки – обязательно последует наказание. Жаль, что мы не смогли выйти в следующий раунд турнира, показав неплохую игру, но футбол таких ошибок не прощает", – приводит слова Цхададзе пресс-служба "Динамо".

При этом грузинский специалист поздравил "Нефтчи" с выходом во второй квалификационный раунд турнира и пожелал бакинскому клубу удачи.

По сумме двух матчей "Динамо" уступило "Нефтчи" со счетом 2:4. Обе встречи бакинский клуб выиграл 2:1. При этом стоит отметить, что три из четырех пропущенных мячей (два из них пенальти), стали результатом грубейших ошибок динамовской защиты.

"Динамо" Тбилиси выбыл из Лиги чемпионов УЕФА, но продолжит выступление в Лиге конференций УЕФА, где во втором квалификационном раунде сыграет с израильским "Маккаби" из Хайфы.

Что касается "Нефтчи", то азербайджанский клуб во втором раунде Лиги чемпионов УЕФА сыграет с греческим "Олимпиакосом".

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