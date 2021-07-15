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Лухум Чхвимиани. Дзюдо. Мужчины

Грузинский дзюдоист в числе фаворитов Олимпиады в Токио

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Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (298)
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Основными конкурентами грузинского дзюдоиста IJF называет россиянина Роберта Мшвидобадзе (3 место в рейтинге IJF) и японца Наохиша Такато (4)

ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лухум Чхвимиани, по версии Международной федерации дзюдо (IJF), является одним из фаворитов предстоящей Олимпиады, в борьбе за золото в соревнованиях в весовой категории до 60 кг.

"Маленький, компактный и очень мобильный. В его арсенале есть все необходимое для победы в каждом поединке. В 2019 году он стал чемпионом мира и хотя сейчас занимает 10 строчку в мировом рейтинге, если он сможет вернуться на уровень двухлетней давности, то будет одним из кандидатов на победу", – так характеризует IJF Чхвимиани.

Основными конкурентами грузинского дзюдоиста IJF называет россиянина Роберта Мшвидобадзе (3 место в рейтинге IJF) и японца Наохиша Такато (4).

В мае этого года Чхвимиани победил Мшвидобадзе в финале "Большого шлема" в Казани.

Чхвимиани – действующий чемпион мира (2019), победитель Европейских игр (2019), трехкратный победитель этапов Гран-при, а также победитель турнира из серии "Большой шлем" (2021).

Для 28-летнего Чхвимиани Олимпиада в Токио станет первой в карьере.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (298)

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