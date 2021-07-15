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Футболист Хвича Кварацхелия

Спортивный директор "Рубина": у нас есть предложения по Кварацхелия

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (300)
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В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что грузинским полузащитником интересуются такие клубы, как "Ювентус", "Милан", "Рома", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд) и "Лидс"

ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о возможной продаже полузащитника сборной Грузии по футболу Хвичи Кварацхелия.

Игрок ФК Рубин Хвича Кварацхелия
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
Хвича Кварацхелия принес победу "Рубину" на последней минуте

"Почему до сих пор не продали Хвичу? Вся история с Хвичей начала разворачиваться намного раньше, еще в мае, когда трансферное окно в Европе еще было закрыто. Это большой игрок. И чтобы провернуть такую сделку, должны сойтись звезды на небе", – приводит слова Яровинского издание БИЗНЕС Online.

При этом он отметил, что у "Рубина" есть предложения по Кварацхелия.

"Достаточно много клубов интересуются Хвичей. У нас есть четыре, даже, может, три с половиной официальных предложения. И это очень большие организации. Может, с одной стороны, и хорошо, что мы его не продали пока. Возможно, стартует в РПЛ с нами. Чемпионат Европы только закончился. Подождите еще", – сказал функционер.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что грузинским полузащитником "Рубина" интересуются такие клубы, как "Ювентус", "Милан", "Рома", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд) и "Лидс".

Футболист Хвича Кварацхелия
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Кварацхелия снова подорожал – цена на полузащитника поднялась до 18 млн евро

Авторитетное издание transfermarkt.com оценивает Кварацхелия в 18 миллионов евро. При этом руководство "Рубина", по сведениям некоторых СМИ, не собирается продавать грузинского полузащитника дешевле, чем за 30 миллионов.

На данный момент Кварацхелия находится в расположении "Рубина" и вместе с командой проходит предсезонную подготовку.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (300)
Теги:
клуб "Рубин", Грузия, Нико Кварацхелия

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