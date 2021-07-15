Грузинский сумоист завершит Нагоя басё с отрицательным балансом

За три дня до завершения Нагоя басё в активе грузинского спортсмена четыре победы при восьми поражениях

ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, завершит Нагоя басё с отрицательным балансом.

Тотиносин, находящийся в ранге 12 маэгасиры Востока, зафиксировал макэкоси (отрицательный баланс) после того, как в 12 соревновательный день турнира уступил 13 маэгасире Запада – Ура.

За три дня до завершения Нагоя басё в активе грузинского спортсмена четыре победы при восьми поражениях.

Нагоя басё – четвертый подряд турнир на Кубок Императора, в котором у Тотиносина отрицательный баланс. Последний турнир, в котором грузинский спортсмен добился положительного баланса – это Кюсю басё в ноябре прошлого года.

Нет никаких сомнений в том, что после завершения текущего турнира, Тотиносин потеряет несколько позиций в рейтинге.

Что касается нынешнего Нагоя басё, то лидерами турнира являются йокодзуна Хакухо и озэки Тэрунофудзи, одержавшие по 12 побед.

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