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Грузинский сумоист Леван Горгодзе (Тотиносин)

Грузинский сумоист завершит Нагоя басё с отрицательным балансом

© photo: AFP 2020 / BRENDAN SMIALOWSKI
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (300)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210715/252328221/Gruzinskiy-sumoist-zavershit-Nagoya-bas-s-otritsatelnym-balansom.html

За три дня до завершения Нагоя басё в активе грузинского спортсмена четыре победы при восьми поражениях

ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, завершит Нагоя басё с отрицательным балансом.

Тотиносин, находящийся в ранге 12 маэгасиры Востока, зафиксировал макэкоси (отрицательный баланс) после того, как в 12 соревновательный день турнира уступил 13 маэгасире Запада – Ура.

За три дня до завершения Нагоя басё в активе грузинского спортсмена четыре победы при восьми поражениях.

Нагоя басё – четвертый подряд турнир на Кубок Императора, в котором у Тотиносина отрицательный баланс. Последний турнир, в котором грузинский спортсмен добился положительного баланса – это Кюсю басё в ноябре прошлого года.

Нет никаких сомнений в том, что после завершения текущего турнира, Тотиносин потеряет несколько позиций в рейтинге.

Что касается нынешнего Нагоя басё, то лидерами турнира являются йокодзуна Хакухо и озэки Тэрунофудзи, одержавшие по 12 побед.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (300)
Теги:
Япония, Леван Горгадзе, сумо, Грузия

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