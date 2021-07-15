Названы имена знаменосцев сборной Грузии на Олимпиаде в Токио

В Летних Олимпийских играх примут участие 35 атлетов из Грузии, которые будут представлены в 11 видах спорта

ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Знаменосцами сборной Грузии на Олимпийских играх в Токио будут Нино Салуквадзе и Лаша Талахадзе, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии.

Стоит отметить, что впервые в истории Олимпийских игр у каждой команды будет по два знаменосца.

Салуквадзе – самая титулованная олимпийская спортсменка Грузии. В ее активе медали всех достоинств: золото (1988, Сеул – пистолет, 25 м), серебро (1988, Сеул – пневматический пистолет, 10 м) и бронза (2008, Пекин – пневматический пистолет, 10 м). Более того, Салуквадзе станет первой женщиной в истории Олимпиад, которая приняла участие в девяти (!) Играх.

Талахадзе – Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро (2016); четырехкратный чемпион мира (подряд) и пятикратный чемпион Европы (подряд); действующий обладатель всех мировых рекордов (в своей весовой категории) по тяжелой атлетике.

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Стоит также отметить, что знаменосцем паралимпийской сборной Грузии станет фехтовальщица Ирма Хецуриани.

В XXXII Летних Олимпийских играх примут участие 35 атлетов из Грузии, которые будут представлены в 11 видах спорта.

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