"Динамо" Батуми сыграет с БАТЭ в Лиге конференций УЕФА

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА сыграют два грузинских клуба – "Динамо" Батуми и "Динамо" Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. "Динамо" Батуми во втором матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА разгромило "Тре Пенне" из Сан-Марино со счетом 3:0 и по сумме двух матчей победило 7:0.

В первом тайме на 16 минуте отличился Саного, а после перерыва, с интервалом в три минуты, свои фамилии на табло зажгли Гиули Манджгаладзе (47) и Фламарион (50).

Во втором раунде турнира "Динамо" Батуми встретится с самым титулованным клубом Беларуси – БАТЭ. Матчи пройдут 22 и 29 июля.

На этой же стадии турнира выступали еще два грузинских клуба "Дила" (Гори) и "Гагра", но оба не смогли пробиться в следующий раунд. "Дила" на своем поле обыграла "Жилину" из Словакии со счетом 2:1, но этого не хватило для победы по сумме двух матчей. В первой игре, которая состоялась неделю назад, грузинский клуб уступил со счетом 1:5.

Что касается обладателя "Гагра", то действующий обладатель Кубка Грузии сыграл вничью 1:1 с черногорской "Сутьеска", но по сумме двух матчей проиграл 1:2.

Таким образом, во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА сыграют два грузинских клуба – "Динамо" Батуми и "Динамо" Тбилиси.

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