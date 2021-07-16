Тренер грузинской сборной по регби госпитализирован с коронавирусом в ЮАР

Состояние главного тренера сборной Грузии было критическим, но в настоящее время улучшилось до стабильного

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Главный тренер грузинской сборной по регби Леван Маисашвили госпитализирован в Йоханнесбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщают зарубежные СМИ.

По информации СМИ, состояние тренера было критическим, но сейчас оно стабильное, у Маисашвили поражены легкие.

Напомним, 2 июля сборная провела контрольный матч и проиграла со счетом 40:9. Коронавирус распространился среди представителей обеих команд сразу после игры, в частности, у шести грузинских спортсменов тест на коронавирус дал положительный результат.

Из-за сложившейся ситуации были отменены запланированные на 9 июля матчи между этими же командами, а также игра против Шотландии 17 июля в Тбилиси.

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