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Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили

Тренер грузинской сборной по регби госпитализирован с коронавирусом в ЮАР

photo : courtesy of Georgian Rugby Union
Спорт
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (560)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210716/252338302/Trener-gruzinskoy-sbornoy-po-regbi-gospitalizirovan-s-koronavirusom-v-YuAR.html

Состояние главного тренера сборной Грузии было критическим, но в настоящее время улучшилось до стабильного

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Главный тренер грузинской сборной по регби Леван Маисашвили госпитализирован в Йоханнесбурге из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщают зарубежные СМИ.

Матч между сборными Грузии и Румынии по регби
© Sputnik / STRINGER
Тест-матч между сборными Грузии и Шотландии по регби отменен

По информации СМИ, состояние тренера было критическим, но сейчас оно стабильное, у Маисашвили поражены легкие.

Напомним, 2 июля сборная провела контрольный матч и проиграла со счетом 40:9. Коронавирус распространился среди представителей обеих команд сразу после игры, в частности, у шести грузинских спортсменов тест на коронавирус дал положительный результат.

Из-за сложившейся ситуации были отменены запланированные на 9 июля матчи между этими же командами, а также игра против Шотландии 17 июля в Тбилиси.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (560)
Теги:
ЮАР, Коронавирус COVID-2019, Сборная Грузии по регби, регби, Грузия

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