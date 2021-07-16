Состояние главного тренера сборной Грузии по регби тяжелое из-за COVID-19

Грузинский специалист находится в одной из больниц Йоханнесбурга, куда был доставлен в начале месяца после игры сборных ЮАР и Грузии

ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили, у которого диагностировали коронавирус, находится в тяжелом состоянии, заявил президент Союза регби Грузии Сосо Ткемаладзе.

"Главный тренер нашей сборной сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Он в больнице, в Южной Африке. Из-за коронавируса у него достаточно сильно повреждены легкие, и сейчас он борется за жизнь. Я очень всех прошу – молиться за него, а также призываю всех сделать вакцинацию", - сказал Ткемаладзе в эфире радио Georgian Times.

Маисашвили подхватил коронавирус в ЮАР, где сборная Грузии в начале июля провела тест-матч с хозяевами (9:40). По информации издания rugger.info, изначально состояние наставника "лелос" было критическим, а теперь оно стабильно тяжелое. Грузинский специалист находится в одной из больниц Йоханнесбурга.

Первый тест-матч между сборными Грузии и ЮАР состоялся 2 июля. Повторная игра между командами должна была состояться через неделю, но в промежутке между встречами у целой группы игроков обеих сборных был обнаружен коронавирус. Вполне естественно, что второй тест-матч был отменен.

По этой же причине был отменен тест-матч Грузия – Шотландия, который должен был состояться 17 июля в Тбилиси.

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