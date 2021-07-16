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Игрок Рубина Зурико Давиташвили

Грузинский полузащитник покинул казанский "Рубин"

© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Спорт
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Темы:
Грузинские футболисты в России (159)
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Прошлый сезон РПЛ полузащитник провел в аренде в "Роторе", который по итогам чемпионата покинул премьер-лигу

ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Зурико Давиташвили покинул казанский "Рубин". Сообщение о расторжении соглашения появилось на официальном сайте казанской команды.

"Зурико Давиташвили покидает "Рубин". Контракт с грузинским полузащитником расторгнут по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Зурико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении.

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photo: courtesy of FC Nizhniy Novgorod
Два грузинских футболиста продолжат карьеру в волгоградском "Роторе"

Давиташвили перешел в "Рубин" в июне 2019 года и сыграл за казанский клуб 28 матчей, в которых забил два гола. Прошлый сезон РПЛ полузащитник провел в аренде в "Роторе", который по итогам чемпионата покинул премьер-лигу. В составе волгоградской команды Давиташвили провел 20 матчей и не отличился полезными действиями.

По неподтвержденной информации, Давиташвили останется в России и подпишет контракт с тульским "Арсеналом".

Чемпионат России по футболу сезона 2021/2022 стартует 23 июля матчем между "Ростовом" и "Динамо" Москва.

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Темы:
Грузинские футболисты в России (159)
Теги:
клуб "Рубин", Чемпионат России по футболу, футбол, Грузия

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