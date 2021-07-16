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Николоз Басилашвили

Грузинский теннисист проиграл в ¼ финала турнира в Гамбурге

© AP Photo / Kamran Jebreili
Спорт
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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (125)
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Ранее грузинский теннисист дважды подряд побеждал на турнире в Гамбурге – в 2018 и 2019 годах, а действующим победителем является россиянин Андрей Рублев

ТБИЛИСИ, 16 июл – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (29 номер в рейтинге АТР) проиграл в ¼ финала турнира из серии АТР-500 в Гамбурге.

Обидчиком Басилашвили, который был посеян на турнире под третьим номером, стал Ласло Дьере (57). Серб обыграл грузинского теннисиста в двух сетах с одинаковым счетом 6:2. Матч продолжался чуть больше часа.

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© AFP / AL BELLO
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В каждой из партий Дьере дважды брал подачу соперника, при этом сам Басилашвили ни разу не смог заработать даже брейк-поинта. Стоит также отметить, что грузин допустил пять двойных ошибок и выиграл всего 20 (!) процентов мячей на второй подаче. Для сравнения – у Дьере этот показатель составил 75 процентов.

Несмотря на поражение в ¼ финала, Басилашвили сумел заработать 34 с половиной тысячи евро призовых.

Стоит также отметить, что Басилашвили дважды подряд побеждал на турнире в Гамбурге – в 2018 и 2019 годах.

Общий призовой фонд Hamburg European Open составляет один миллион 168 тысяч евро призовых, а действующим победителем является россиянин Андрей Рублев.

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Темы:
Грузинские теннисисты на международных турнирах (125)
Теги:
Гамбург, Николоз Басилашвили, теннис, Грузия

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