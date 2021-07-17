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Полузащитник сборной Грузии Отар Китеишвили

Полузащитник сборной Грузии по футболу продлил контракт с австрийским клубом

photo: Georgian Football Federation / FB
Спорт
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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (301)
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Новый контракт между 25-летним футболистом и "Штурмом" рассчитан до 2024 года. Финансовая сторона сделки не разглашается

ТБИЛИСИ, 17 июл – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Отар Китеишвили продлил соглашение с австрийским "Штурмом", говорится в сообщении на официальной Facebook-странице команды.

Новый контракт между 25-летним футболистом и "Штурмом" рассчитан до 2024 года. Финансовая сторона сделки не разглашается.

Атакующий полузащитник сборной Грузии по футболу и австрийского Штурма Отар Китеишвили
photo : Georgian Football Federation / FB
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"Ни для кого не секрет, что Отар – один из важнейших игроков нашего клуба. Его дриблинг и умение отдать последний пас могут решить исход любого матча. Он один из лучших атакующих полузащитников чемпионата Австрии. Его прекрасно характеризует тот факт, что несмотря на предложения из других клубов, он предпочел остаться с нами", – прокомментировал подписание нового контракта генеральный менеджер "Штурма" Андреас Шикер.

О своем новом соглашении высказался и сам Китеишвили.

"Я прекрасно себя чувствую в Граце. Здесь прекрасная обстановка, и я рад принять новые вызовы вместе с клубом. Особенно меня вдохновляет тот факт, что мы будем играть в Лиге Европы УЕФА", – сказал грузинский полузащитник.

Китеишвили выступает за "Штурм" с 2018 года, куда он перешел из тбилисского "Динамо". Полузащитник провел за клуб 96 матчей во всех турнирах и за это время принял участие в 35 голах команды – 18 забитых мячей и 17 результативных передач.

По итогам прошлого сезона "Штурм" занял третье место в чемпионате Австрии и будет представлять страну в Лиге Европы УЕФА.

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Темы:
Грузинские спортсмены на международной арене (301)
Теги:
Отар Китеишвили, футбол

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