Грузинская теннисистка стала сильнейшей на турнире в Казахстане

В финале, который длился два с половиной часа, Болквадзе обыграла россиянку Валерию Савиных в трех сетах

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе (195 номер в рейтинге WTA) выиграла турнир из серии ITF W60 в Казахстане.

В финале Болквадзе в трех сетах – 4:6, 6:3, 6:2 – обыграла россиянку Валерию Савиных (196). Матч продолжался два с половиной часа.

"Хочу поблагодарить соперницу за отличную игру. Организаторы соревнования проделали потрясающую работу. Все прошло на высшем уровне и это несмотря на капризы погоды. Это мой первый титул серии W60 и теперь столица Казахстана навсегда останется в моем сердце, буду приезжать сюда с большой радостью", – сказала Болквадзе после церемонии награждения.

Благодаря этой победе Болквадзе поднимется в рейтинге WTA сразу на 21 позицию и в обновленном списке сильнейших теннисисток мира займет 174 позицию. Наивысшее достижение грузинской теннисистки – 152 место в рейтинге WTA в декабре 2019 года.

Стоит также отметить, что неделю назад Болквадзе в паре с Екатериной Яшиной выиграла еще один турнир, который проходил в Казахстане.

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