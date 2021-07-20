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Олимпиада в Токио - жители города в масках

Олимпийский огонь в Токио еще не зажжен и уже 67 случаев COVID-19

© AP Photo / Hiro Komae
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (25)
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Официальное открытие летних Олимпийских игр состоится 23 июля, в Токио продолжают съезжаться лучшие спортсмены со всего мира, чтобы помериться силами, ловкостью и быстротой

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Еще девять случаев заражения коронавирусом выявлено среди персонала и участников Олимпийских игр в Токио, которые открываются 23 июля, сообщает РИА Новости.

Агентство Kyodo сообщило, что при тестировании спортсменов в тренировочном лагере у гимнастки из США оказался положительный тест на коронавирус.

Российские олимпийцы в Токио. Главный тренер олимпийской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
На стадионах в Токио в дни Олимпиады будет интершум с прошлых игр

По результатам ПЦР-тестирования, проведенных с 17 по 19 июля, среди участников и персонала Олимпийских игр выявлено девять 9 новых случаев заражения коронавирусом. А всего с 1 июля в Токио было выявлено 67 случаев заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.

Также четыре положительных теста на коронавирус оказалось у спортсменов и персонала сборных в тренировочных лагерях, расположенных за пределами Токио.

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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (25)
Теги:
Токио, Олимпийские игры, Грузия

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