Олимпийский огонь в Токио еще не зажжен и уже 67 случаев COVID-19

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Еще девять случаев заражения коронавирусом выявлено среди персонала и участников Олимпийских игр в Токио, которые открываются 23 июля, сообщает РИА Новости.
Агентство Kyodo сообщило, что при тестировании спортсменов в тренировочном лагере у гимнастки из США оказался положительный тест на коронавирус.
По результатам ПЦР-тестирования, проведенных с 17 по 19 июля, среди участников и персонала Олимпийских игр выявлено девять 9 новых случаев заражения коронавирусом. А всего с 1 июля в Токио было выявлено 67 случаев заражения среди иностранцев и японцев, имеющих отношение к проведению Игр, включая спортсменов, персонал и членов делегаций.
Также четыре положительных теста на коронавирус оказалось у спортсменов и персонала сборных в тренировочных лагерях, расположенных за пределами Токио.
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