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Tokioda Olimpiya Oyunlarının loqosu, arxiv şəkli

"Эпохальное событие" – у Олимпийских игр поменялся девиз

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Спорт
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210720/252367343/Epokhalnoe-sobytie---u-Olimpiyskikh-igr-pomenyalsya-deviz.html

Новый вариант будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе" (на латыни: Citius, altius, fortius – communis)

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Международный олимпийский комитет одобрил изменение девиза Олимпийских игр, передает РИА Новости.

До сих пор Олимпиады проходили под девизом "Быстрее, выше, сильнее!" Новый вариант будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе" (на латыни: Citius, altius, fortius – communis).

Решение на сессии МОК в Токио приняли единогласно.

"Это эпохальное событие", – сказал глава комитета Томас Бах, который и выдвинул идею изменить девиз.

Летняя Олимпиада - 2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на год. Игры должны стать самыми масштабными и по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. В них примут участие около 19 тысяч спортсменов. При этом болельщиков из-за рубежа на Олимпиаду не допустят, а большинство соревнований пройдет вообще без зрителей.

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