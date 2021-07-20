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Олимпиада в Токио - пресс-конференция и журналисты в масках

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио 2021: где смотреть, расписание

© AP Photo / Kimimasa Mayama
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (26)
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Олимпийские игры должны были состояться в Токио летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год

Церемония открытия XXXII Летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля и начнется в 14:00 по московскому времени. Прямой эфир церемонии открытия покажет телеканал ОРТ. Повтор церемонии можно будет посмотреть в 21:30 (мск).

Стоит также отметить, что права на телетрансляцию переданы трем российским каналам: "Первому" (ОРТ), "России 1" и "Матч ТВ". При этом пока совершенно непонятно, как каналы распределят трансляции между собой. Скорее всего, решения будут приниматься в оперативном режиме, в зависимости от присутствия россиян в главных финалах.

Российские олимпийцы в Токио. Главный тренер олимпийской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
На стадионах в Токио в дни Олимпиады будет интершум с прошлых игр

Скажем, программа телеканала "Россия 1" не содержит ни одной трансляции, связанной с Олимпиадой, до 25 июля включительно. Изменится ли ситуация после 26 числа – неизвестно.

Что касается ОРТ, то "Первый" канал анонсировал порядка восьми часов трансляций в день. Кроме трансляций, каждую ночь в эфире "Первого" будет показан дневник Олимпиады с обзором ключевых событий за день.

"Матч ТВ" покажет часть соревнований на основном канале "Матч!", а также распределит трансляции по тематическим каналам: "Футбол 2", "Боец", "Арена", "Страна".

Есть определенные проблемы и с тем, что часовой пояс в Токио не совсем удобен для прямых трансляций. Некоторые соревнования будут начинаться в три часа утра (мск), а часть придется на разгар рабочего дня в Центральной России и пройдет мимо целевой аудитории. Вполне возможно, что часть соревнований будет транслироваться в записи.

Олимпиада в Токио - жители города в масках
© AP Photo / Hiro Komae
Олимпийский огонь в Токио еще не зажжен и уже 67 случаев COVID-19

Необходимо также отметить, что церемония открытия и зажжение олимпийского огня из-за регуляций, связанных с пандемией COVID-19, пройдут при пустых трибунах. На трибунах будут присутствовать только порядка 1000 зрителей – это представители Международного и национальных олимпийских комитетов, а также официальные лица. Но что такое тысяча человек для стадиона, вмещающего 80 тысяч зрителей.

Несмотря на пустые трибуны на стадионе, телезрители увидят фейерверки, фанфары и знаменосцев. Первой на стадион выйдет сборная Греции, последней – Япония. Затем спортсмены, тренеры и официальные лица примут присягу, после которой Олимпийские игры в Токио будут считаться официально открытыми.

В предстоящей Олимпиаде примут участие больше 11 тысяч спортсменов из 206 стран мира. Россия будет представлена 329 атлетами в 27 видах спорта, а Грузия – 35 атлетами в 11 видах спорта.

Олимпийские медали Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Олимпийские медали Грузии
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (26)
Теги:
Токио, Олимпийские игры

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