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Олимпийские кольца

Медальный зачет Токио 2021: прогнозы, коэффициенты букмекеров

© AP Photo / Eugene Hoshiko
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (27)
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Sputnik Грузия
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На предстоящих Олимпийских играх в Токио будет разыграно 339 (рекорд) комплектов медалей в 33 видах спорта (в общей сложности 1079 медалей с учетом сдвоенных третьих мест в единоборствах)

За награды поборются больше 11 тысяч спортсменов из 206 стран мира.

На двух последних Олимпиадах тройка лидеров в общекомандном медальном зачете оставалась неизменной – США, Китай и Великобритания. Разница заключается лишь в том, что в Рио-де-Жанейро (2016) на втором месте были британцы (27 золотых медалей и 67 всего), а в Лондоне (2012) страны поменялись местами – у Китая 38 золотых и 91 всего, а у Британии 29 и 65 соответственно.

Олимпиада в Токио - пресс-конференция и журналисты в масках
© AP Photo / Kimimasa Mayama
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В обоих случаях сборная России занимала четвертое место. В Бразилии 19 золотых и 55 всего, а в Лондоне 20 золотых и 70 всего. Стоит также отметить, что в 2008 году на Играх в Пекине россияне заняли третье место – 22 медали высшей пробы и 59 всего.

Скорее всего, на предстоящей Олимпиаде в Токио расстановка сил останется прежней. Американцы, с большой долей вероятности, вновь победят; Китай займет второе место, а Россия с Великобританией будут бороться за третью позицию.

К таким выводам пришли и аналитики одного из ведущих сайтов Оlympic medals predictions. По их версии, атлеты США завоюют 50 золотых медалей и 108 в общей сложности; у Китая будет 42 награды высшей пробы и 92 всего. На третье место специалисты поставили Россию (27 – 70), а Великобритания оказалась за пределами лидирующей тройки (21 – 55).

Tokioda Olimpiya Oyunlarının loqosu, arxiv şəkli
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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С таким раскладом согласны и букмекеры. На победу сборной США в общекомандном медальном зачете, а также на победу по количеству золотых медалей можно поставить с одинаковым коэффициентом 1,1. Позиции Китая по обоим пунктам также котируются одинаковым коэффициентом – 6,5.

Стоит обратить внимание и еще на одну позицию. Специалисты букмекерских контор предсказывают, что Россия займет третье место по общему количеству завоеванных медалей, но уступит Японии (хозяйке ОИ) по количеству золотых наград.

При этом необходимо отметить, что глава ОКР Станислав Поздняков рассчитывает на 50-60 медалей. По его словам, такие цифры позволят России занять третье место в общекомандном медальном зачете.

Олимпийские медали Грузии
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Олимпийские медали Грузии
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (27)

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