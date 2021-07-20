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Олимпийские кольца

Организаторы задумались об отмене Олимпиады в Токио

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
Спорт
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1970)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210720/252375301/Organizatory-zadumalis-ob-otmene-Olimpiady-v-Tokio.html

С 1 июля среди людей, имеющих отношение к проведению Игр, был выявлен 71 инфицированный COVID-19, из них 31 заболевший – иностранцы

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто не исключил возможную отмену главного спортивного события планеты из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Муто заявил, что в случае резкого роста заболеваемости "ковидом" устроители игр будут вынуждены отменить соревнования, передает Sky Sports.

Олимпиада в Токио - пресс-конференция и журналисты в масках
© AP Photo / Kimimasa Mayama
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"Мы не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Мы подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация", — сказал японский функционер.

Напомним, по данным на утро 20 июля, было зафиксировано еще девять случаев заражения коронавирусом на Олимпийских играх.

Вирус был выявлен в результате тестирования как у иностранцев, так и у японцев – все они так и ли иначе связаны с проведением мероприятий Игр. Всего, начиная с 1 июля, среди людей, имеющих отношение к проведению Игр, был выявлен 71 инфицированный COVID-19, из них 31 заболевший – иностранные граждане.

Олимпиада в Токио - жители города в масках
© AP Photo / Hiro Komae
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Более того, сомнений в целесообразности проведения Олимпиады во время пандемии добавляет и скептицизм самих японцев, которые выступают против соревнований. Порядка 83 процентов населения Японии выразили категорическое несогласие с решением проводить игры в Токио.

Отметим, что со зрителями пройдет только 26 соревнований Олимпиады. Остальные 724 будут при пустых трибунах.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1970)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Токио, Олимпийские игры

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