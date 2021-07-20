Организаторы задумались об отмене Олимпиады в Токио

С 1 июля среди людей, имеющих отношение к проведению Игр, был выявлен 71 инфицированный COVID-19, из них 31 заболевший – иностранцы

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто не исключил возможную отмену главного спортивного события планеты из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Муто заявил, что в случае резкого роста заболеваемости "ковидом" устроители игр будут вынуждены отменить соревнования, передает Sky Sports.

"Мы не можем предсказать, какое будет количество случаев заражения коронавирусом. Мы подумаем о том, что нам следует делать, когда возникнет такая ситуация", — сказал японский функционер.

Напомним, по данным на утро 20 июля, было зафиксировано еще девять случаев заражения коронавирусом на Олимпийских играх.

Вирус был выявлен в результате тестирования как у иностранцев, так и у японцев – все они так и ли иначе связаны с проведением мероприятий Игр. Всего, начиная с 1 июля, среди людей, имеющих отношение к проведению Игр, был выявлен 71 инфицированный COVID-19, из них 31 заболевший – иностранные граждане.

Более того, сомнений в целесообразности проведения Олимпиады во время пандемии добавляет и скептицизм самих японцев, которые выступают против соревнований. Порядка 83 процентов населения Японии выразили категорическое несогласие с решением проводить игры в Токио.

Отметим, что со зрителями пройдет только 26 соревнований Олимпиады. Остальные 724 будут при пустых трибунах.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.