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Олимпийский флаг, архивное фото

Олимпиада в Токио 2021: расписание игр по видам спорта

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Спорт
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Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (28)
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XXXII Летние Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа. Больше 11 тысяч спортсменов поборются за 339 (рекорд) комплектов медалей в 33 видах спорта

Первые 11 комплектов медалей будут разыграны уже 24 июля. Самым насыщенным станет предпоследний день ОИ – 7 августа, когда в Токио распределят 34 комплекта наград.

В программе ОИ дебютируют сразу несколько видов спорта: баскетбол 3х3, ВМХ и "мэдисон" в велоспорте, карате, скалолазание, серфинг и скейтбординг. Помимо этого в программу ОИ вернулись бейсбол и софтбол (впервые после Пкина-2008).

Tokioda Olimpiya Oyunlarının loqosu, arxiv şəkli
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Больше всего медалей разыграют в легкой атлетике (48), плавании (37) и велоспорте (22).

Стоит отметить, что рекордным в Токио будет не только количество медалей, но и олимпийских объектов, на которых пройдут соревнования – 42 площадки. Для примера, в Рио-де-Жанейро (2016) было 37 арен, а в Лондоне (2012) – 31.

Любопытно, что из 42 объектов только 8 новых, а еще 10 являются временными постройками. Среди старых объектов нельзя пройти мимо Императорского дворца XV века, в котором финишируют марафонцы. А, например, соревнования по велошоссейным гонкам примет бывшая трасса "Формулы-1".

Олимпиада в Токио - расписание соревнований
Sports
Олимпиада в Токио - расписание соревнований
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (28)
Теги:
Токио, Олимпийские игры

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