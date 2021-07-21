"Динамо" Тбилиси – "Маккаби": прогноз на матч Лиги конференций УЕФА

ТБИЛИСИ, 20 июл – Sputnik. Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между тбилисским "Динамо" и израильским "Маккаби" из Хайфы состоится 22 июля на "Динамо Арене". Начало встречи в 20:30 по местному времени.

Оба клуба попали в Лигу конференций УЕФА из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Динамо" по сумме двух матчей уступило бакинскому "Нефтчи" 2:4 (1:2 дома и в гостях), а "Маккаби" не справился с "Кайратом" из Алматы (1:1 дома и 0:2 в гостях).

Анализирую игру "Динамо" в двух матчах против "Нефтчи", нельзя не согласиться с главным тренером столичного клуба – Кахой Цхададзе. Грузинский наставник сказал, что три из четырех мячей "динамовцы" забили сами себе. Речь, конечно же, не идет об автоголах в прямом смысле слова. Но игра защитников "Динамо", откровенно говоря, оставляла желать лучшего. Грузинские футболисты умудрились привезти себе два (!) пенальти после неудачной обработки мяча. Причем в обоих случаях никакой угрозы воротам "Динамо" не было.

Сложно рассуждать о том, какой из клубов сильней – "Нефтчи" или "Маккаби". Пять лет назад команды провели товарищеский матч, в котором сильнее были грузинские футболисты, победившие 2:0. Но делать какие-то далеко идущие выводы из этого результата просто смешно.

Как мне кажется, успех или неудача "Динамо" зависят, в данном случае, от Цхададзе. Сможет ли наставник найти нужные слова, чтобы вселить в своих футболистов уверенность на поле? Какой бы клуб не был в соперниках, прощать ошибки, подобные тем, что были в матче с "Нефтчи", никто не станет.

Я не сомневаюсь в том, что в первом домашнем матче динамовцы сделают все возможное, чтобы добиться положительного результата. Но сможет ли оборона хозяев за неделю прийти в себя и улучшить игру на столько, чтобы оставить свои ворота на замке? Думаю, нет. Поэтому обмен голами в предстоящей игре мне кажется наиболее вероятным событием.

Ставка: обе команды забьют за 1,83.