"Динамо" Батуми – БАТЭ: прогноз на матч Лиги конференций УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия дает прогноз на предстоящий матч между клубами "Динамо" Батуми и белорусским БАТЭ, который начнется 22 июля в 21:00 по тбилисскому времени

С уверенностью можно сказать, что "динамовцам" Батуми откровенно не повезло с жеребьевкой во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Подопечным Гии Гегучадзе будет противостоять опытный еврокубковый боец – белорусский БАТЭ. Как мне кажется, именно международного опыта может не хватить грузинскому клубу, чтобы продолжить борьбу в турнире.

В первом раунде "Динамо" уверенно разобрались с "Тре Пенне" из Сан-Марино (7:0 по сумме двух матчей). Правда, справедливости ради стоит отметить, что соперник изначально не вызывал никакого страха у черноморского клуба. Сейчас все будет по-другому.

Первый матч команды проведут в Батуми – встреча начнется в 21:00 по местному времени. В этом может быть небольшое преимущество хозяев. В текущем сезоне "динамовцы" не проиграли ни одного матча на своем поле (семь побед при четырех ничьих).

Что касается БАТЭ, то клуб из Борисова не принимал участия в первом раунде турнира. Подопечные Виталия Жуковского "довольствуются" выступлением в национальном чемпионате и Кубке страны. И надо сказать, что статистика БАТЭ впечатляет. В последних 10 матчах белорусский клуб одержал 9 (!) побед при одной ничьей. В этих 10 встречах "желто-синие" забили 28 (!) мячей, пропустив всего восемь.

Как мы видим, БАТЭ активно действует в атаке. Не думаю, что предстоящий матч станет исключением. Я почти уверен, что по сумме двухраундового противостояния победу одержит белорусский клуб. Но вот в Батуми, перед своими болельщиками, хозяева могут упереться и показать достойный футбол. Тем более, что в исполнении "динамовцев" это далеко не редкость. Рискну предположить, что "Динамо" не проиграет в первой игре, а все вопросы БАТЭ решит уже у себя дома.

Ставка: "Динамо" Батуми не проиграет за 1,85.