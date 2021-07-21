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Главный тренер Динамо Батуми Гия Гегучадзе

Главный тренер "Динамо" Батуми: шансы на продолжение борьбы у нас с БАТЭ равные

photo: FC Dinamo Batumi / FB
Спорт
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Темы:
Спорт в Грузии (1128)
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Он заверил, то в обоих матчах команда постарается сыграть на победу, хоть и имеет дело с очень опытным клубом

ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Главный тренер "Динамо" Батуми Гия Гегучадзе считает, что шансы на выход в следующий раунд Лиги конференций УЕФА у его подопечных и белорусского БАТЭ равны. Об этом грузинский специалист сказал в преддверии первого матча второго квалификационного раунда турнира.

Батумское Динамо
photo : FC Dinamo Batumi / FB
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"БАТЭ – отличная команда. Что касается шансов, то я говорил раньше и повторю сейчас – они равны. Очень надеюсь, что у нас получится это сделать. В обоих матчах мы постараемся сыграть на победу, но хочу подчеркнуть – мы имеем дело с очень опытным клубом. По игре у меня нет никаких претензий к игрокам. Так что, если у нас получится сыграть в наш футбол, мы можем рассчитывать на успех", - сказал Гегучадзе.

В аналогичном ключе высказался и наставник БАТЭ Виталий Жуковский.

"При любом раскладе шансы всегда 50 на 50. Я не могу сказать, какой план у нас будет на игру. Он всегда меняется в зависимости от соперника. Думаю, мы хорошо изучили игру "Динамо", как и они нашу. Мы знаем их сильные и слабые стороны. Но это только на бумаге – все остальное решится непосредственно на футбольном поле", – сказал он.

Первый матч второго квалификационного раунда между "Динамо" Батуми и БАТЭ из Борисова пройдет в Батуми 22 июля и начнется в 21:00 по местному времени.

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Темы:
Спорт в Грузии (1128)
Теги:
ФК "Динамо" Батуми, футбол

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