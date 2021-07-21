Главный тренер "Динамо" Тбилиси: соперник не простит нам ошибок

Он заверил, что предстоящие игры с "Маккаби" – это шанс для футболистов и болельщиков забыть поражение от "Нефтчи"

ТБИЛИСИ, 21 июл – Sputnik. Главный тренер "Динамо" Тбилиси Каха Цхададзе считает, что, если его подопечные не будут совершать грубых ошибок, у них есть шанс победить израильский "Маккаби" во втором раунде Лиги конференций УЕФА.

"Очень жаль, что мы не смогли добиться результата в Лиге чемпионов УЕФА. Все из-за грубейших индивидуальных ошибок. Я уже несколько раз говорил, что никто не будет прощать подобных оплошностей, когда играешь на таком уровне. Ни в одном из матчей против "Нефтчи" мы не заслуживали поражения. Две предстоящие игры с "Маккаби" – это шанс для самих футболистов и болельщиков забыть поражение от "Нефтчи", – сказал Цхададзе на предматчевой пресс-конференции.

Оценил Цхададзе и соперника "Динамо".

"Маккаби" – очень серьезная команда, укомплектованная индивидуально сильными игроками, которые играют в современный футбол. Будет любопытно понаблюдать, как мы себя проявим в игре с таким клубом. Нам нужно постараться сыграть в агрессивный футбол и не дать сопернику инициативу. И если мы сможем осуществить задуманное, то у нас будут неплохие шансы на успех", - отметил наставник "Динамо"

И "Динамо" Тбилиси, и "Маккаби" начали свою еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов УЕФА. Грузинский клуб по сумме двух матчей уступил бакинскому "Нефтчи" (2:4), а израильтяне не справились с казахстанским "Кайратом" (1:3).

Первый матч между "Динамо" и "Маккаби" пройдет 22 июля в Тбилиси на "Динамо арене" и начнется в 20:30 по местному времени.

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