"Динамо" Тбилиси - "Маккаби" Хайфа: преимущество во встречах у грузинских футболистов

В 2016 году "Динамо" и "Маккаби" провели товарищеский матч, в котором грузинские футболисты одержали победу 2:0

ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. "Динамо" Тбилиси и "Маккаби" (Хайфа) встретятся между собой в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Оба клуба попали в турнир из Лиги чемпионов УЕФА.

Первый матч между командами пройдет в Тбилиси на "Динамо Арене". Начало встречи в 20:30 по тбилисскому времени.

Обслуживать встречу будет швейцарская бригада арбитров во главе с Лукасом Фандрихом. На бровках ему будут помогать Сладан Йосипович и Паскаль Хирцель. Резервный арбитр Себастьян Гишхамер представляет Австрию.

"Динамо" и "Маккаби" между собой встречались только один раз. В 2016 году команды провели товарищеский матч, в котором грузинские футболисты одержали победу 2:0.

Ответная игра между командами состоится 22 июля в Израиле.

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