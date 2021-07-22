11:38 22 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6437
  • 100 RUB4.1653
  • USD3.0950
Поиск
Футболисты тбилисского Динамо на тренировке

"Динамо" Тбилиси - "Маккаби" Хайфа: преимущество во встречах у грузинских футболистов

photo : press-service of the FC Dinamo Tbilisi
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (200)
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/16/252386648.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210722/252387176/Dinamo-Tbilisi--Makkabi-Khayfa-preimuschestvo-vo-vstrechakh-u-gruzinskikh-futbolistov.html

В 2016 году "Динамо" и "Маккаби" провели товарищеский матч, в котором грузинские футболисты одержали победу 2:0

ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. "Динамо" Тбилиси и "Маккаби" (Хайфа) встретятся между собой в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Оба клуба попали в турнир из Лиги чемпионов УЕФА.

Первый матч между командами пройдет в Тбилиси на "Динамо Арене". Начало встречи в 20:30 по тбилисскому времени.

Тбилисское Динамо играет с бакинским Нефтчи
© photo: Sputnik / Murad Orujov
"Динамо" Тбилиси – "Маккаби": прогноз на матч Лиги конференций УЕФА

Обслуживать встречу будет швейцарская бригада арбитров во главе с Лукасом Фандрихом. На бровках ему будут помогать Сладан Йосипович и Паскаль Хирцель. Резервный арбитр Себастьян Гишхамер представляет Австрию.

"Динамо" и "Маккаби" между собой встречались только один раз. В 2016 году команды провели товарищеский матч, в котором грузинские футболисты одержали победу 2:0.

Ответная игра между командами состоится 22 июля в Израиле.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (200)
Теги:
ФК "Динамо" Тбилиси, футбол

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крупный пожар в центре грузинской столицы на улице Лагидзе
Крупный пожар в центре Тбилиси близ театра оперы и балета - фото
Я вам нравлюсь? Большое спасибо! - откровенное интервью Нани Брегвадзе
"Я вам нравлюсь? Большое спасибо!" - откровенное интервью Нани Брегвадзе
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться