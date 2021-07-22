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Матч между батумским Динамо и Самтредиа

"Динамо" Батуми - БАТЭ: первая встреча футбольных клубов

photo: courtesy of FC Dinamo Batumi / FB
Спорт
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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (201)
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Sputnik Грузия
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"Динамо" Батуми в первом квалификационном раунде турнира обыграло "Тре Пенне" из Сан-Марино 7:0 по сумме двух матчей

ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. "Динамо" Батуми и БАТЭ (Борисово) встретятся между собой в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Первая встреча пройдет в Батуми и начнется в 21:00 по местному времени.

Батумское Динамо
photo : FC Dinamo Batumi / FB
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Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Казахстана во главе с Артемом Кучиным. На бровках ему будут помогать Сергей Васютин и Юрий Тихонюк. Резервный арбитр – Давид Харитонашвили из Грузии.

Клубы никогда прежде не встречались между собой.

"Динамо" Батуми в первом квалификационном раунде турнира обыграло "Тре Пенне" из Сан-Марино 7:0 по сумме двух матчей. БАТЭ в первом раунде турнира не играл.

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Темы:
Будни грузинского футбола в Европе (201)
Теги:
ФК "Динамо" Батуми, Грузия

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