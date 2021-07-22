"Динамо" Батуми - БАТЭ: первая встреча футбольных клубов

"Динамо" Батуми в первом квалификационном раунде турнира обыграло "Тре Пенне" из Сан-Марино 7:0 по сумме двух матчей

ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. "Динамо" Батуми и БАТЭ (Борисово) встретятся между собой в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Первая встреча пройдет в Батуми и начнется в 21:00 по местному времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Казахстана во главе с Артемом Кучиным. На бровках ему будут помогать Сергей Васютин и Юрий Тихонюк. Резервный арбитр – Давид Харитонашвили из Грузии.

Клубы никогда прежде не встречались между собой.

"Динамо" Батуми в первом квалификационном раунде турнира обыграло "Тре Пенне" из Сан-Марино 7:0 по сумме двух матчей. БАТЭ в первом раунде турнира не играл.

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