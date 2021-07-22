16:49 22 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6437
  • 100 RUB4.1653
  • USD3.0950
Поиск
Арена Сиокадзэ Парк в Токио. Летние Олимпийские игры

Где смотреть Олимпиаду в Токио 2021 онлайн: официальные сервисы

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (29)
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/16/252390751.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/sport/20210722/252390793/Gde-smotret-Olimpiadu-v-Tokio-2021-onlayn-ofitsialnye-servisy.html

XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях примут участие свыше 11 тысяч атлетов из 206 стран мира, которые поборются за 339 комплектов наград в 33 видах спорта

В России права на телетрансляцию переданы трем каналам: "Первому" (ОРТ), "России 1" и "Матч ТВ". Помимо этого ОИ можно посмотреть и на различных онлайн-ресурсах.

Олимпийский флаг, архивное фото
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Олимпиада в Токио 2021: расписание игр по видам спорта

Скажем, "Первый канал" запустил специальный сайт для показа Игр, на котором будут не только прямые эфиры, но и эксклюзивные видео, подборки и видеоблоги спортсменов. Все доступно в мобильном приложении.

Сайты "Матч ТВ" и Sportbox.ru продублируют каналы, при этом у зрителя будет несколько эфиров на выбор.

Сайт Международного Олимпийского Комитета (МОК) также обещает онлайн-трансляцию Игр. Просмотр соревнований бесплатный, но у каждого региона своя сетка вещания.

Темы:
Грузия на Олимпиаде в Токио (29)
Теги:
Токио, Олимпийские игры

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Крупный пожар в центре грузинской столицы на улице Лагидзе
Крупный пожар в центре Тбилиси близ театра оперы и балета - фото
Тонны огурцов на свалку: белорусские фермеры протестуют - видео
Тонны огурцов на свалку: белорусские фермеры протестуют – видео
Друзья и партнеры Тбилиси
Друзья и партнеры Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться