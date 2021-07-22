Где смотреть Олимпиаду в Токио 2021 онлайн: официальные сервисы

XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях примут участие свыше 11 тысяч атлетов из 206 стран мира, которые поборются за 339 комплектов наград в 33 видах спорта

В России права на телетрансляцию переданы трем каналам: "Первому" (ОРТ), "России 1" и "Матч ТВ". Помимо этого ОИ можно посмотреть и на различных онлайн-ресурсах.

Скажем, "Первый канал" запустил специальный сайт для показа Игр, на котором будут не только прямые эфиры, но и эксклюзивные видео, подборки и видеоблоги спортсменов. Все доступно в мобильном приложении.

Сайты "Матч ТВ" и Sportbox.ru продублируют каналы, при этом у зрителя будет несколько эфиров на выбор.

Сайт Международного Олимпийского Комитета (МОК) также обещает онлайн-трансляцию Игр. Просмотр соревнований бесплатный, но у каждого региона своя сетка вещания.